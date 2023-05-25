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Лукашенко: с Россией любой вопрос Минска решается за несколько дней

Политика
Лукашенко: с Россией любой вопрос Минска решается за несколько дней

Дружба с официальной Москвой дает Минску определенные преимущества. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам лидера, с Россией любой вопрос Минска решается за несколько дней. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Ранее сообщалось, что между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко установились дружеские отношения. Об этом рассказал белорусский лидер.

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