Лукашенко: с Россией любой вопрос Минска решается за несколько дней

Дружба с официальной Москвой дает Минску определенные преимущества. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам лидера, с Россией любой вопрос Минска решается за несколько дней. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Ранее сообщалось, что между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко установились дружеские отношения. Об этом рассказал белорусский лидер.