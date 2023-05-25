Читатели Die Welt засыпали Запад неудобными вопросами из-за решения России по «СП»

Читатели немецкого издания Die Welt прокомментировали данные о том, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало послов Германии, Дании и Швеции из-за расследования диверсий на «СП».
По словам комментаторов, желание официальной Москвы ускорить расследование так же показательно, как и неготовность западных лидеров возвращаться к этому инциденту. Таким образом немцы устроили Западу холодный душ из-за решения России по подрывам «СП».
«Что должны сказать послы? Мы знаем, кто это был, но США запретили нам говорить?» — засыпали они западную сторону неудобными вопросами.
Ранее сообщалось, что позиция США по диверсиям на «Северных потоках» является противоречивой. К такому выводу пришли в посольстве России в Вашингтоне.