«Ответственность будет нести МО РФ»: Пригожин о ситуации с заводом шампанского в Артемовске

К главе «оркестра» обратились журналисты делового журнала «Компания» с просьбой объяснить содержание недавно опубликованного видео. В ролике, предположительно, один из бойцов «оркестра» сообщил о готовности подразделений передать завод и хранилище «хозяевам». Пригожин подтвердил, что предприятие действительно находится под контролем ЧВК «Вагнер».