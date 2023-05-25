«Ответственность будет нести МО РФ»: Пригожин о ситуации с заводом шампанского в Артемовске

Артемовский завод шампанских вин будет передан Министерству обороны РФ, поэтому ответственность за предприятие ляжет на военное ведомство. Соответствующее заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
К главе «оркестра» обратились журналисты делового журнала «Компания» с просьбой объяснить содержание недавно опубликованного видео. В ролике, предположительно, один из бойцов «оркестра» сообщил о готовности подразделений передать завод и хранилище «хозяевам». Пригожин подтвердил, что предприятие действительно находится под контролем ЧВК «Вагнер».
«В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским», — публикует аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что частная собственность всегда неприкосновенна, даже при любых межгосударственных конфликтах. Поэтому необходимо передать Артемовский завод шампанских вин вместе с хранилищем и оборудованием владельцу предприятия.
«В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, освобожденных-захваченных территориях», — заявил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что формирование приступило к выводу бойцов из Артемовска. По его словам, «музыканты» отправятся в тыл, где они смогут взять передышку, а затем получат новые задачи.