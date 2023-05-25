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Правительство Украины под руководством президента Владимира Зеленского пребывает в кризисной ситуации — скоро его может постичь крах. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт напомнил, что Соединенные Штаты имеют полный контроль над Украиной, поскольку Вашингтон поддерживает экономику страны.
«Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса. <...> Как только поддержка ослабнет, все развалится, как карточный домик», — предупредил Макгрегор.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что Владимир Зеленский планирует передать часть территории Западной Украины Польше.