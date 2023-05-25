Журналистка Соколовская опозорилась в попытке оправдать киевский режим

По мнению Соколовской, страны НАТО снабжают оружием украинских военных, потому что Киев был совершенно не готов к конфликту. Запад же опасается, что боевые действия могут перекинуться на его территорию, а потому предпочитает противостоять России руками украинцев, высказалась она. Ведущий Кузичев в ответ напомнил Соколовской о громком признании украинских и европейских властей.