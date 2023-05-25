Журналистка Соколовская опозорилась в попытке оправдать киевский режим

Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что Киев не готовился к противостоянию с Россией. Ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев не согласился с гостем студии и фактами опроверг ее слова.
По мнению Соколовской, страны НАТО снабжают оружием украинских военных, потому что Киев был совершенно не готов к конфликту. Запад же опасается, что боевые действия могут перекинуться на его территорию, а потому предпочитает противостоять России руками украинцев, высказалась она. Ведущий Кузичев в ответ напомнил Соколовской о громком признании украинских и европейских властей.
«Все европейские политики говорили, что восемь лет готовилась. Все украинские генералы говорили, что готовилась, Буданов в интервью признавался», — одной фразой поставил на место Соколовскую Кузичев после ее позорного выступления в эфире.
Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд сообщал, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь для противостояния с Москвой. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.