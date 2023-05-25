Плавучее хранилище для российского СПГ приближается к территории Европы

Плавучее хранилище СПГ, которое станет обслуживать арктические проекты «Новатэка», прошло за три месяца три четверти пути. Сейчас оно направляется из Южной Кореи в обход Африки в Мурманск и приближается к европейским берегам.
В настоящий момент 400-метровое судно находится в 1,5 тыс. миль от Европы. При нынешней скорости в семь узлов оно сумеет добраться до пункта назначения в конце июня.
Судно стоимостью 748 млн долларов планируется использовать для уменьшения пути танкеров ледового класса от порта Сабетта на Ямале, откуда запасы топлива будут перемещать на стандартные танкеры. Всего российская компания получит два таких плавучих хранилища, которые она заказала еще тремя годами ранее.