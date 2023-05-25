«Этого Гитлер не сделал». В Сети вспомнили слова Жириновского о смерти мужчин из-за женщин

Удовлетворенность семейной жизнью снижает риск профессионального выгорания у мужчин. К такому выводу пришли психологи НИУ ВШЭ, проведя опрос среди 203 сотрудников российских компаний.
По этому случаю в Сети вспомнили очередное высказывание Владимира Жириновского, который однажды заявил, что женщины «загнали в могилу» 10 миллионов мужчин. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».
Покойный руководитель ЛДПР, обращаясь к ведущей программы «Совершенно секретно», констатировал, что представительницы слабого пола в прямом смысле «уничтожают» мужчин, которые живут в России на 10 лет меньше, чем женщины.
«Этого Гитлер не сделал, этого Ельцин не сделал! Дома вы загоняете. “Не так сделал, не туда пошел, мало денег, не тот костюм, не тот цвет, купи, продай, сходи, где сапоги, косметика, мода, театр!” И пошло, и поехало. И они всех погубили! Тесть умер — теща жива. Все сдохнут, а они будут жить. И моя жена, и теща будут жить. А все мужики — на кладбище!» — возмутился Жириновский.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов раскрыл пророчество Жириновского о судьбе Русского мира. Политик предсказывал, что в 2025 году произойдет его объединение.