«Этого Гитлер не сделал». В Сети вспомнили слова Жириновского о смерти мужчин из-за женщин

По этому случаю в Сети вспомнили очередное высказывание Владимира Жириновского, который однажды заявил, что женщины «загнали в могилу» 10 миллионов мужчин. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».