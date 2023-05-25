Опубликована видеозапись передачи тел погибших в Артемовске граждан США и Турции

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал на родину тела погибших в Артемовске (Бахмуте) наемников из США и Турции. Видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Американец Николас Меймер погиб в бою, а турок и его напарница-землячка оказались под обломками здания, взорванного бойцами ВСУ при отступлении, уточнил Пригожин.
«Отдаем с пленными вместе, передаем тело американца и тело гражданина Турции. Американец погиб в бою, в "гнезде", а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, то взорвали здание, они погибли под обрушившимся домом. Поэтому ее достать не удалось, а его достали и передаем на родину», — заявил глава «оркестра».
Ранее Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск был ликвидирован наемник из США. Он подчеркнул, что отправит его тело на родину «специально для The Washington Post».