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Опубликована видеозапись передачи тел погибших в Артемовске граждан США и Турции

Общество
Опубликована видеозапись передачи тел погибших в Артемовске граждан США и Турции

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин передал на родину тела погибших в Артемовске (Бахмуте) наемников из США и Турции. Видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Американец Николас Меймер погиб в бою, а турок и его напарница-землячка оказались под обломками здания, взорванного бойцами ВСУ при отступлении, уточнил Пригожин.

«Отдаем с пленными вместе, передаем тело американца и тело гражданина Турции. Американец погиб в бою, в "гнезде", а гражданин Турции был вместе со своей напарницей, гражданкой Турции. Они были найдены под обломками здания, вернее, он и ее документы. Когда украинцы отходили, то взорвали здание, они погибли под обрушившимся домом. Поэтому ее достать не удалось, а его достали и передаем на родину», — заявил глава «оркестра».

Ранее Пригожин сообщил, что в боях за Артемовск был ликвидирован наемник из США. Он подчеркнул, что отправит его тело на родину «специально для The Washington Post».

#Пригожин #Артемовск