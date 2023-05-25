Украинские войска можно сравнить с «обезглавленной змеей» после того, как произошло таинственное исчезновение главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Vietnam Posts.
В публикации отмечается, что уже несколько недель о состоянии и местонахождении военачальника ничего не известно. По информации СМИ, Залужный был госпитализирован после того, как получил множественные околоченные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по одному из штабов ВСУ, передает «ПолитРоссия».
Подчеркивается, что украинская сторона пытается опровергать сообщения о плохом состоянии Залужного, однако не очень успешно. Дело в том, что главком уже дано не появляется в публичных местах и игнорирует организованные НАТО встречи высокого уровня.