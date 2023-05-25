Vietnam Posts: ВСУ оказались «обезглавлены» после исчезновения Залужного

В публикации отмечается, что уже несколько недель о состоянии и местонахождении военачальника ничего не известно. По информации СМИ, Залужный был госпитализирован после того, как получил множественные околоченные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по одному из штабов ВСУ, передает «ПолитРоссия».