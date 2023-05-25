Хозяйке собаки по кличке Ира в Финляндии заблокировали счет за «нарушение антииранских санкций»

Банк в Финляндии заблокировал счет местной жительницы Хейнолы Минни Мунте после того, как она застраховала собаку по кличке Ира. Это произошло из-за введенных против Ирана санкций.
Сделка, которую провела женщина, оказалась помечена как «Iran vakuutus». С финского это переводится как «страховка Иры». Однако автоматическая система мониторинга банка приняла слово «Iran» за страну Иран. При этом государство находится под санкциями Евросоюза.
«Система заблокировала перевод, вдобавок ко всему, счет Мунте был заморожен», — передает финское издание YLE.
Управление финансового надзора Финляндии отметило, что подобные курьезные ситуации обычно решаются в течение суток. Кроме того, банки стали чаще отслеживать операции в связи с расширением списка экономических санкций.