В ГД раскрыли детали нового закона о наказании за карты с неверными границами РФ

В России ввели наказание за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность страны — провинившимся будет грозить штраф до 1 млн рублей либо арест до 15 суток, передает РИА Новости.
Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях в четверг, 25 мая. Изменения внесены в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и Кодекс об административных правонарушениях.
Под запрет попадают карты, на которых Россия изображена не в своих официальных границах: например, если в составе государства отсутствуют Курильские острова, Крым и новоприсоединенные регионы РФ (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему необходимость в принятии таких поправок действительно назрела, и описал механизм установления виновности.
«Очень много разного рода недовольных людей, которые пытаются уколоть руководство и патриотов нашей страны и что-то от себя публиковать, утверждая, что современные границы РФ, на их взгляд, другие, что их мнение более ценно», — заметил депутат, подчеркнув, что в таком случае несогласные с официальными данными граждане должны как минимум «заплатить рублем».
В то же время собеседник издания согласился с тем, что на данный момент требовать от правоохранительных органов и Роскомнадзора «вычитывать и высматривать» различные сайты в интернете на предмет старых карт, безусловно, не следует.
«В интернете найдется миллион страниц, где карта Российской Федерации изображена по состоянию до, условно говоря, известных событий. Поэтому в случае выявления такой информации должно быть в первую очередь вынесено предупреждение», — считает народный избранник.
Если гражданин продолжит настаивать на своем видении российских границ и не удалит или не скорректирует контент, то ему должны выписать штраф, добавил депутат. По его мнению, в случае обнаружения пропагандистских материалов также стоит рассмотреть меры, подразумевающие уголовную ответственность. После вступления поправок в силу правоприменительная практика сформируется «достаточно быстро», заключил Свинцов.
Законопроект, который относит к экстремистским материалам изображения, не соответствующие официальным границам России, Госдума рассмотрела в первом чтении в декабре 2022 года. В ходе обсуждений Минюст внес предложение сделать ряд исключений.
Например, если географическая карта российской территории не включает Крым и изображение создано до 2014 года, то это не будет считаться нарушением. В ведомстве уточнили, что под формулировку экстремизма попадает умышленное искажение данных.
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