Пашинян: Баку и Ереван официально признали территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан официально признали территориальную целостность друг друга. Такой информацией поделился руководитель армянского кабинета министров Никол Пашинян.
По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, его государство не имеет никаких претензий к Еревану относительно земель. Соответствующее заявление политики сделали 25 мая.
Ранее стало известно о готовности Армении разблокировать экономические и транспортные связи в регионе. Об этом также заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.