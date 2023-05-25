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Пашинян: Баку и Ереван официально признали территориальную целостность друг друга

Политика
Пашинян: Баку и Ереван официально признали территориальную целостность друг друга

Армения и Азербайджан официально признали территориальную целостность друг друга. Такой информацией поделился руководитель армянского кабинета министров Никол Пашинян.

По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, его государство не имеет никаких претензий к Еревану относительно земель. Соответствующее заявление политики сделали 25 мая.

Ранее стало известно о готовности Армении разблокировать экономические и транспортные связи в регионе. Об этом также заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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