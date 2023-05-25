Sohu: всего один маневр Москвы на международной арене вызвал у США страх

Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что Москва приступила к объединению крупнейших в мире международных площадок. В частности, в одно большое сообщество могут войти Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Евразийский экономический союз. Если у Кремля получится воплотить в жизнь намеченный план, то Вашингтону придется несладко, уверены авторы.