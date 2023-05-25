Всего одно решение Кремля заставило Белый дом задрожать от страха. Какой необычный маневр Москвы вызвал страх у Соединенных Штатов, пояснили обозреватели Sohu.
Китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметили, что Москва приступила к объединению крупнейших в мире международных площадок. В частности, в одно большое сообщество могут войти Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Евразийский экономический союз. Если у Кремля получится воплотить в жизнь намеченный план, то Вашингтону придется несладко, уверены авторы.
«США очень нервничают, что у РФ может все получиться, поскольку в таком случае главный инструмент внешнеполитического влияния Вашингтона – санкции – перестанут работать», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Москва не контактирует с Вашингтоном на уровне министров. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.