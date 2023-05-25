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Президент России заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета ЕАЭС

Экономика
Президент России заявил о необходимости укрепления финансового суверенитета ЕАЭС

Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления финансового суверенитета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил в ходе заседания организации в расширенном составе.

Для реализации данного плана нужно сделать кредитно-банковскую и расчетную инфраструктуру ЕАЭС более прочной. Также важно работать над гармонизацией финансового рынка и его развитием.

Таким образом, капиталы будут оставаться в границах стран ЕАЭС и инвестироваться в дальнейшее развитие организации, ведь появятся благоприятные условия для этого.

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