«Мы должны заставить их поменяться»: Пригожин о чиновниках-бюрократах из министерства обороны

Чиновников-бюрократов, работающих в Министерстве обороны России, необходимо заставить поменяться. Такое мнение выразил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Он ответил на запрос Telegram-канала Verum Regnum. Авторы канала отметили, что в отношении Пригожина и ЧВК «Вагнер» проводится кампания по очернению с целью «перевести стрелки» с ситуации в Минобороны на него. При этом в самом ведомстве заметных изменений не происходит. Основатель «оркестра» согласился с такой интерпретацией происходящего.
«Я полностью согласен с вашей интерпретацией. Одно дело – дискредитировать армию, власть и кого-то из государственных чиновников, а другое дело – говорить правду и заставить их поменяться», — цитирует Пригожина его пресс-служба.
По словам бизнесмена, России необходимо «вычистить все воздушные пузыри», которые мешают жить. Речь идет, в частности, о чиновниках-бюрократах. Пригожин заявил, что они не дают русскому народу достигнуть поставленных целей.
«Что касается бюрократов, мы должны заставить их поменяться, потому что в конституции не прописано, что они должны делать то, что они делают сейчас. Сейчас они не дают русскому народу победить в сражении. Вот ответ», — резюмировал Пригожин.
Евгений Пригожин ранее призвал Минобороны России сформировать «генеральский полк» и отправить его на защиту освобожденного «вагнеровцами» Артемовска.