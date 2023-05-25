«Мы должны заставить их поменяться»: Пригожин о чиновниках-бюрократах из министерства обороны

Он ответил на запрос Telegram-канала Verum Regnum. Авторы канала отметили, что в отношении Пригожина и ЧВК «Вагнер» проводится кампания по очернению с целью «перевести стрелки» с ситуации в Минобороны на него. При этом в самом ведомстве заметных изменений не происходит. Основатель «оркестра» согласился с такой интерпретацией происходящего.