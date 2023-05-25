Рабочего приговорили к четырем годам тюрьмы по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Осужденного приговорили к четырем годам колонии-поселения. Известно, что приговор уже был обжалован в вышестоящей инстанции. Речь идет о сварщике, который принимал участие в работах по ремонту корабля. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.