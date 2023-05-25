Рабочего приговорили к четырем годам тюрьмы по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Жителя Мурманска осудили по делу о пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, который выносил приговор.
Осужденного приговорили к четырем годам колонии-поселения. Известно, что приговор уже был обжалован в вышестоящей инстанции. Речь идет о сварщике, который принимал участие в работах по ремонту корабля. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Напомним, возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло в декабре 2019 года, когда крейсер находился на судоремонтном заводе под Мурманском. В результате погибли два человека, более десяти попали в больницу.