Певец Андрей Данилко рассказал, как Алла Пугачева поддержала его выходку против русских

Украинский актер, певец и композитор Андрей Данилко обозначил свою русофобскую позицию задолго до того, как стал открыто критиковать Россию. И в то время у него нашлись сторонники даже в ненавистной ему стране. В их числе — народная артистка СССР Алла Пугачева.