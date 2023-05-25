Певец Андрей Данилко рассказал, как Алла Пугачева поддержала его выходку против русских

Украинский актер, певец и композитор Андрей Данилко обозначил свою русофобскую позицию задолго до того, как стал открыто критиковать Россию. И в то время у него нашлись сторонники даже в ненавистной ему стране. В их числе — народная артистка СССР Алла Пугачева.
Как рассказал сам исполнитель, прославившийся благодаря образу Верки Сердючки, после того, как он исполнил на Евровидении скандальную песню со словами «лаша тумбай», против него ополчились многие артисты. Однако Пугачева помогла ему остаться в индустрии и поддержала выходку против русских.
«Когда мы вышли на сцену, все просто потрясло публику — начальников с телевидения, журналистов. Я для них был своеобразной Бабой-Ягой. Пугачева не могла действовать иначе, она заступилась за меня, потому что это было в ее стиле», — цитирует певца сайт Vinegret.cz.
По прошествии многих лет Данилко подтвердил, что на Евровидении он пел именно «Раша, гудбай». Более того, он даже переименовал известный хит.