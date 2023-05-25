Лукашенко раскрыл детали беглого диалога с Путиным о ядерном оружии на форуме ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали вчерашнего беглого разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики находились на II Евразийском экономическом форуме.
Белорусский лидер признался, что плохо расслышал речь главы Казахстана Касым-Жомарт Токаева о едином ядерном оружии Москвы и Минска. Тогда на помощь пришел Путин, рассказав о принятом решении по размещению ядерного тактического оружия в Белоруссии. В благодарность за это, политик пожал руку российскому президенту.
Ранее стало известно, что Москва и Минск согласовали 16 проектов на сумму около 85 миллиардов рублей. Об этом заявил замминистра промышленности Белоруссии Александр Ефимов.