Лидерство по объему просроченных зарплат осталось за Петербургом

Санкт-Петербург продолжает лидировать среди регионов России по уровню просроченных зарплат. На это указывают данные Росстата.
По состоянию на 1 мая 2023 года общая задолженность по заработным платам в городе составила 100,9 млн рублей. Относительно показателя месяц назад она упала на 11,8%.
Второе место по невыплаченным зарплатам досталось Тамбовской области, где задолженность достигла 43,2 млн рублей. Тройку лидеров этого рейтинга замкнул Красноярский край с 42,3 млн рублей.
В целом по стране совокупная задолженность по зарплатам составила на начало текущего месяца 695,5 млн рублей. По сравнению с 1 апреля сумма сократилась на 53,6 млн рублей. Речь идет о 9,2 тыс. трудящихся граждан по всей России, указало ведомство.