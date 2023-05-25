Лидерство по объему просроченных зарплат осталось за Петербургом

В целом по стране совокупная задолженность по зарплатам составила на начало текущего месяца 695,5 млн рублей. По сравнению с 1 апреля сумма сократилась на 53,6 млн рублей. Речь идет о 9,2 тыс. трудящихся граждан по всей России, указало ведомство.