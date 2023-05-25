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Лидерство по объему просроченных зарплат осталось за Петербургом

Экономика
Лидерство по объему просроченных зарплат осталось за Петербургом

Санкт-Петербург продолжает лидировать среди регионов России по уровню просроченных зарплат. На это указывают данные Росстата.

По состоянию на 1 мая 2023 года общая задолженность по заработным платам в городе составила 100,9 млн рублей. Относительно показателя месяц назад она упала на 11,8%.

Второе место по невыплаченным зарплатам досталось Тамбовской области, где задолженность достигла 43,2 млн рублей. Тройку лидеров этого рейтинга замкнул Красноярский край с 42,3 млн рублей.

В целом по стране совокупная задолженность по зарплатам составила на начало текущего месяца 695,5 млн рублей. По сравнению с 1 апреля сумма сократилась на 53,6 млн рублей. Речь идет о 9,2 тыс. трудящихся граждан по всей России, указало ведомство.

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