Airforce Technology: США перебросили в Британию бомбардировщики B-1B для давления на Россию

Соединенные Штаты разместили в Великобритании два бомбардировщика B-1B Lancer, и еще пара самолетов ждет переброски в ближайшее время, сообщает Airforce Technology.
Как уточнили в издании, материал которого приводит «ПолитРоссия», такие маневры осуществляются в рамках заведомо спланированной ротации и призваны продемонстрировать усилия НАТО по оказанию давления на РФ.
«НАТО стремится успокоить союзников в Балтийском регионе, находящихся рядом с критически расположенным российским эксклавом Калининградом, где базируется Балтийский флот РФ», — сказано в статье.
На текущий момент неясно, какие именно задачи будут выполнять американские самолеты в Европе. Предположительно, они присоединятся к так называемой воздушной полиции НАТО.