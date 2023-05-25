Ведущий Норкин призвал раз и навсегда решить украинский вопрос

Речь о ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины зашла в рамках передачи «Место встречи», которая транслируется на телеканале НТВ. Ведущий посетовал на то, что российская армия действует слишком мягко, стараясь не наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. В свою очередь, ВСУ поступают с точностью наоборот, не щадя никого. Поэтому, по словам Норкина, Москве стоит изменить стратегию и начать действовать более жестко.