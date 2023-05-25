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Ведущий Норкин призвал раз и навсегда решить украинский вопрос

Общество
Ведущий Норкин призвал раз и навсегда решить украинский вопрос

Российский тележурналист Андрей Норкин пришел в ярость из-за нежелания Москвы приступать к более жестким методам ведения спецоперации на Украине. По его мнению, в данной ситуации необходимо «резать раз и навсегда».

Речь о ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины зашла в рамках передачи «Место встречи», которая транслируется на телеканале НТВ. Ведущий посетовал на то, что российская армия действует слишком мягко, стараясь не наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. В свою очередь, ВСУ поступают с точностью наоборот, не щадя никого. Поэтому, по словам Норкина, Москве стоит изменить стратегию и начать действовать более жестко.

«Хочется уже, знаете, сделать раз и навсегда. А мы пока семь раз отмеряем, и еще пока не начинали, не отрезали», — заявил ведущий.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что основной целью Киева сегодня является ликвидация президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти угрозы террористическими.

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