Российский тележурналист Андрей Норкин пришел в ярость из-за нежелания Москвы приступать к более жестким методам ведения спецоперации на Украине. По его мнению, в данной ситуации необходимо «резать раз и навсегда».
Речь о ходе СВО по демилитаризации и денацификации Украины зашла в рамках передачи «Место встречи», которая транслируется на телеканале НТВ. Ведущий посетовал на то, что российская армия действует слишком мягко, стараясь не наносить удары по гражданским объектам и мирным жителям. В свою очередь, ВСУ поступают с точностью наоборот, не щадя никого. Поэтому, по словам Норкина, Москве стоит изменить стратегию и начать действовать более жестко.
«Хочется уже, знаете, сделать раз и навсегда. А мы пока семь раз отмеряем, и еще пока не начинали, не отрезали», — заявил ведущий.
Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что основной целью Киева сегодня является ликвидация президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти угрозы террористическими.