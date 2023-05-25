Повторение Афганистана: американцы попытаются красиво закрыть проект «Украина»

Соединенные Штаты рассматривают Украину как проект, который необходимо «красиво закрыть». Об этом сообщил политолог Сергей Веселовский.
По его словам, набирающее обороты противостояние между Китаем и США, требует от Вашингтона значительных средств, которых без отказа от «украинского проекта» может и не хватить.
«Здесь ситуация, когда американцы хотят с минимальными потерями и сохранением лица, выйти из Украины, как когда-то вышли из Афганистана, и представить это миру, как свою геополитическую “победу”, чтобы сосредоточиться на поддержке Тайваня и противостоянии Китаю», — уточнил аналитик.
Веселовский добавил, что Соединенные Штаты имеют «множество вариантов» для замены президента Украины Владимира Зеленского. Главными кандидатами на пост руководителя государства являются: главком ВСУ Валерий Залужный, бывший украинский президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и глава ГУР Кирилл Буданов. Эксперт акцентировал, что на данный момент Зеленский перестал «быть интересным» для Вашингтона.
«В общем-то, могут быть самые разные варианты дальнейших событий. Конечно, во всем в любом случае обвинят Россию, но, да, действительно американцы находятся в той ситуации, когда им важнее Тайвань и противостояние с Китаем, а Боливар двоих не унесет», — резюмировал автор.
Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит потеря политических очков из-за долгого отсутствия на публике главкома ВСУ Валерия Залужного.