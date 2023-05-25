Bloomberg: азиатский и ближневосточный дизель заменил топливо из России в Европе

Европейским государствам удалось найти альтернативу дизелю из России, поставки которого в ЕС были прекращены в связи с санкциями, передает Bloomberg.
После остановки российских поставок дизеля в Европу, страны ЕС заменили импорт из РФ топливом из Азии, Соединенных Штатов и Ближнего Востока, гласят данные аналитиков компании Vortexa. Они уточнили, что ранее Великобритания и Евросоюз закупали у России свыше половины всех импортируемых объемов дизеля.
В настоящий же момент наибольшее количество топлива на европейские рынке поставляется странами Ближнего Востока. Второе место по поставкам принадлежит Азии, а тройку лидеров по экспорту топлива замыкают государства Америки.