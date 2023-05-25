Bloomberg: азиатский и ближневосточный дизель заменил топливо из России в Европе

После остановки российских поставок дизеля в Европу, страны ЕС заменили импорт из РФ топливом из Азии, Соединенных Штатов и Ближнего Востока, гласят данные аналитиков компании Vortexa. Они уточнили, что ранее Великобритания и Евросоюз закупали у России свыше половины всех импортируемых объемов дизеля.