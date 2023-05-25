Бойцы ЧВК «Вагнер» после взятия Артемовска рассказали о ситуации в освобожденном городе. По словам сотрудников «оркестра», для «музыкантов» невыполнимых задач не существует.
Город Артемовск, который украинцы звали Бахмутом, уже несколько дней находится под полным контролем бойцов ЧВК «Вагнер». Из-за активных боев населенный пункт превратился в руины, повсюду — разрушенные дома и избитые снарядами проезжие части.
Несмотря на возвращение в родную гавань Артемовск продолжает страдать из-за артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Однако как рассказал сотрудник «оркестра» корреспондентам «Народных Новостей», все попытки украинской армии тщетны.
«Несмотря на то, что штурмовые действия были непростыми, наше присутствие здесь, наличие контроля над всей окрестной территорией, а также флаги нашей организации над Артемовском доказывают, что никаких невыполнимых задач для нас не существует», — поделился боец.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 25 мая «оркестр» приступил к выводу своих подразделений из Артемовска. По его словам, сотрудники отправились в тыловые лагеря на отдых.