В Киеве озвучили главное условие для начала масштабного контрнаступления ВСУ

Стоит отметить, что дата анонсируемого Киевом контрнаступления постоянно переносилась. В МИД РФ заявили, что рассуждения в публичном пространстве странами Запада о предстоящих планах Киева наглядно доказывают их вовлеченность в украинский конфликт.