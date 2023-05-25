В Киеве озвучили главное условие для начала масштабного контрнаступления ВСУ

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление после получения необходимого вооружения и военной техники от Запада. Об этом сообщил замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«Мы будем и дальше подготавливать контрнаступление», — подчеркнул чиновник, передает ТАСС.
При этом Жовква выразил уверенность, что контрнаступление обязательно будет успешным.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала RAI-1 заявил, что контрнаступление украинской армии якобы уже началось еще несколько дней назад.
Стоит отметить, что дата анонсируемого Киевом контрнаступления постоянно переносилась. В МИД РФ заявили, что рассуждения в публичном пространстве странами Запада о предстоящих планах Киева наглядно доказывают их вовлеченность в украинский конфликт.