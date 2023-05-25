WiWo: «непомерная привилегия» доллара может стать причиной новой экономической войны

Власти КНР оспаривают гегемонию доллара, но в то же время являются крупнейшими кредиторами США. Не исключено, что Китай хочет формирования многосторонней мировой финансовой системы, в которой больше не будет ни одной валюты с «непомерной привилегией». Однако это говорит о том, что вероятность начала новой мировой экономической войны становится все более реальной, отмечают журналисты немецкого журнала.