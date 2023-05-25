WiWo: «непомерная привилегия» доллара может стать причиной новой экономической войны

Намерение США сохранить «непомерную привилегию» доллара, который стремительно теряет позиции, а также экономический рост Китая могут стать началом новой мировой экономической войны, передает WirtschaftsWoche.
«Непомерную привилегию» американской валюты критиковал еще бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, особенно на фоне наводнения долларами государств-участников Бреттон-Вудской валютной системы в 1960-е. Тогда, как следствие, наблюдалось усиление инфляционного давления на национальные валюты.
Существующее по сей день положение доллара дает США возможность покрывать дефицит торгового баланса, печатая новые доллары, оплачивать другие товары собственной валютой. Однако американская денежная единица все же стала терять свои позиции, и основным конкурентом США в данном вопросе является Китай.
Власти КНР оспаривают гегемонию доллара, но в то же время являются крупнейшими кредиторами США. Не исключено, что Китай хочет формирования многосторонней мировой финансовой системы, в которой больше не будет ни одной валюты с «непомерной привилегией». Однако это говорит о том, что вероятность начала новой мировой экономической войны становится все более реальной, отмечают журналисты немецкого журнала.