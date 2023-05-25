«Самый неудачный старт». Главный соперник Трампа вступил в президентскую гонку

Новоиспеченного кандидата в президенты уже сравнительно давно называют восходящей звездой «слонов», «Трампом 2.0» или его «обновленной версией». Не обошлось и без таких весьма сомнительных комментариев, как «Трамп с мозгами и без драмы». В свою очередь Десантис, прежде прослывший «тихоней», по всей видимости, решил заявить о себе и начать с небанального объявления о своем выдвижении.