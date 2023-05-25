«Самый неудачный старт». Главный соперник Трампа вступил в президентскую гонку

В очереди на президентское кресло в США появился еще один кандидат: губернатор штата Флорида Рон Десантис официально подал заявку в избирательную комиссию в качестве претендента от Республиканской партии, что делает его главным соперником 45-го американского лидера Дональда Трампа на праймериз.
Новоиспеченного кандидата в президенты уже сравнительно давно называют восходящей звездой «слонов», «Трампом 2.0» или его «обновленной версией». Не обошлось и без таких весьма сомнительных комментариев, как «Трамп с мозгами и без драмы». В свою очередь Десантис, прежде прослывший «тихоней», по всей видимости, решил заявить о себе и начать с небанального объявления о своем выдвижении.
Что скрывается за многочисленными прозвищами, каковы шансы Десантиса победить Трампа на праймериз и чем политику не угодила компания Walt Disney, в материале «Политики Сегодня».
Неудачный старт
Ожидалось, что губернатор Флориды сделает официальное заявление во время интервью с Илоном Маском на платформе Twitter (в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры). Мировая пресса называла событие грандиозным и сравнивала с «политической бомбой», которая могла бы подорвать позиции Трампа.
Однако столь завышенные ожидания не оправдались. Трансляция задержалась на 20 минут, а когда все-таки началась, прямой эфир завис из-за наплыва более 540 тысяч желающих присоединиться к онлайн-мероприятию. Команда действующего президента США Джозефа Байдена отреагировала незамедлительно и разметила в соцсетях публикацию со сборами пожертвований для своей предвыборной кампании с подписью: «Данная ссылка работает».
После возобновления работы приложения Десантис обозначил основные положения своей политической программы, пообещав бороться с мигрантами, преступностью и низкими доходами населения.
«Успех достижим. Во Флориде мы доказали, что это можно сделать. Мы предпочли закон и порядок, а не бунт и беспорядки. Мы держали линию, когда свобода висела на волоске. Мы показали, что мы можем и должны возродить Америку. Я — Рон Десантис, и я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить наше великое американское возвращение», — заявил политик во время эфира, перефразировав лозунг Трампа «сделаем Америку снова великой».
В соцсетях посчитали его выступление «самым неудачным стартом в истории» и предложили провести митинг, который «точно не зависнет». К нападкам присоединился и Трамп, назвавший кампанию Десантиса «катастрофой». На этом фоне Маск пригласил всех кандидатов в президенты США в Twitter: по его задумке, приложение должно стать «чем-то вроде городской площади».
«Я хотел бы лично поздравить "Роба Десанктимониуса" с тем, что он, наконец, объявил о своем участии в гонке за пост президента Соединенных Штатов. Надеюсь, он получит полный опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов и радикальных левых сумасшедших нашей страны, без чего он никогда не осознает, что это за работенка», — заявил Трамп, назвав бывшего близкого союзника «нелояльным человеком», пишет The Independent.
Трамп обиделся
Десантис стал основным соперником Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев задолго до официальной подачи заявки. На протяжении пяти лет он был конгрессменом и возглавлял ряд подкомитетов Палаты представителей, а в 2018 году одержал победу на губернаторских выборах. Впрочем, возглавить штат ему удалось во многом благодаря поддержке Трампа, уверены некоторые политологи и сам экс-президент.
По словам бывшего хозяина Белого дома, Десантис пришел к нему «со слезами на глазах», поэтому именно он его «сделал» — в противном случае губернатор бы закончил работником Pizza Hut. Однако 44-летний политик доказал обратное и в ноябре 2022 года переизбрался на новый срок с рекордным результатом в 59% голосов.
Тогда же Трамп увидел в подопечном соперника и начал регулярно его критиковать, в частности дав обидное прозвище «Рон Десанктимониус» (Рон-ханжа). Правда, при этом заверял, что голосовал за него на выборах во Флориде. Сам Десантис игнорировал выпады бывшего наставника, но учтиво поддержал его во время обысков в поместье Мар-а-Лаго.
Американская мечта
После переизбрания губернатором Флориды Десантис вплотную подобрался к Трампу в опросах общественного мнения, а по некоторым данным, даже превосходил его. Судя по последним сводкам The CBS News/YouGov, наблюдается обратная статистика — разрыв составляет 36% в пользу экс-президента (58% против 22% соответственно).
И все же показатель Десантиса значительно выше, чем у других конкурентов. Большинство американцев устали от столкновений Трампа и Байдена, которые переходят на личности, а настоящие проблемы страны едва ли затрагивают, заметил в беседе с «Политикой Сегодня» историк-американист, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.
«Десантис — молодой перспективный политик, получивший прекрасное образование в элитных заведениях, которые практически гарантируют человеку политическую, государственную, либо бизнес-карьеру — Йельский университет и Гарвардскую юридическую школу. Он семьянин, у него трое детей, красавица жена [телеведущая Кейси Блэк — прим. ред.]», — отметил собеседник издания.
Десантис также служил в армии США, что несомненно является большим плюсом в его резюме. Все перечисленное фактически составляет «американскую мечту», поэтому губернатор Флориды вполне может стать тем самым человеком, на которого американцы будут равняться, добавил Петров.
Помимо прочего, Десантис имеет испанские корни, поэтому политолог не исключил, что кандидата поддержит данная категория электората — численность испаноговорящих с правом голоса достаточно велика в Штатах.
Десантис — Трамп
По оценке Петрова, предвыборные кампании Десантиса и Трампа схожи, и на фоне поддержки республиканцев шансы у губернатора Флориды представлять партию достаточно высоки. Аналогичной позиции придерживается и The Wall Street Journal, отмечая, что новый кандидат готов показать себя в качестве «естественного преемника» и способен вывести «слонов» за пределы «культуры поражения».
С этим согласны и обозреватели Washington Post, подчеркивая, что сторонники видят в Десантисе наиболее подходящего претендента на высший пост, способного осуществить консервативную программу.
Однако стоит обратить внимание и на жесткую критику в адрес губернатора из-за продвижения им весьма непопулярных в США законов, связанных с ограничением абортов, запретом операций по смене пола, послаблениями для владельцев оружия.
Помимо этого, интересы губернатора идут вразрез с потребностями бизнеса. Компания Disney лишилась льгот и подверглась жесткому контролю со стороны властей из-за активной критики закона об отмене ЛГБТ-просвещения в учебных заведениях. На этом фоне трамписты даже шутили, что Десантис «попал в мышеловку» и обязательно проиграет в «борьбе с Микки Маусом».
Поэтому если Трамп активно включится в гонку, то шансы Десантиса снижаются, продолжил Петров. Собеседник издания напомнил, что на бывшего президента даже не повлиял недавний скандал с многочисленными обвинениями.
«Как ни парадоксально, это лишь укрепило ряды трампистов, которых достаточно много и которые полагают, что именно Трамп весьма успешно управлял США, будучи президентом. Кроме того, его язык — английский — более понятен для среднего обывателя. В консервативных регионах он говорит понятно, четко, практически лозунгами», — заметил американист.
У Десантиса более сложная речь, хотя его штат весьма успешно развивается и показатели говорят, что он может сделать «Америку снова великой», в первую очередь во внутренней политике. Во внешней же — он достаточно консервативен и занимает жесткую позицию, что не слишком сильно отличается от позиции Демпартии в этой области.
Десантис — Байден/Кеннеди
Если Десантис получит возможность представлять республиканцев и в финишной гонке встретится с Байденом, то его шансы на победу будут велики, полагает Петров. Но если от демократов на выборах будет баллотироваться Роберт Кеннеди–младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, то ситуация для губернатора станет сложнее.
Программа потенциального кандидата от «ослов» более взвешенная, менее консервативная и допускает возможность переговоров. К примеру, Трамп говорит, что способен все решить за 24 часа, а Кеннеди дает более детальное разъяснение, почему можно сделать так, а не иначе, пояснил собеседник издания.
Что касается Десантиса, то у него есть преимущество в виде губернаторского опыта. Впрочем, исход гонки пока остается непредсказуемым — более явные очертания расклад сил примет лишь к концу 2023 — началу 2024 года, рассуждает Петров.
Это будет зависеть от того, какими успехами сможет похвастаться правящая партия, понизится ли уровень существенной поддержки Байдена и Трампа и как пройдет ситуация с финансовыми потрясениями в стране, заключил Петров.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина предрекла печальную судьбу Трампу в случае победы Десантиса на праймериp Республиканской партии. Подробнее — в нашей статье.