На Пугачеву подали в суд за неуплату долгов по аренде причала в Подмосковье

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой нашли долги за аренду участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье. Об этом пишет RT со ссылкой на администрацию Солнечногорска, которая направила соответствующий иск в мировой суд Тверского района Москвы.
Отмечается, что певица не платила за аренду с апреля 2021 года, сумма задолженности вместе с пеней составляет около 45 тысяч рублей. На берегу реки Истры располагается причал, который временно находится во владении Пугачевой.
Ранее Генпрокуратуру попросили проверить народную артистку России, которая после начала спецоперации уехала в Израиль, на предмет финансирования ВСУ. Последний раз она появлялась в России, когда приехала на прощание с модельером Валентином Юдашкиным.