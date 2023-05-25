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На Пугачеву подали в суд за неуплату долгов по аренде причала в Подмосковье

Общество
На Пугачеву подали в суд за неуплату долгов по аренде причала в Подмосковье

У народной артистки СССР Аллы Пугачевой нашли долги за аренду участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье. Об этом пишет RT со ссылкой на администрацию Солнечногорска, которая направила соответствующий иск в мировой суд Тверского района Москвы.

Отмечается, что певица не платила за аренду с апреля 2021 года, сумма задолженности вместе с пеней составляет около 45 тысяч рублей. На берегу реки Истры располагается причал, который временно находится во владении Пугачевой.

Ранее Генпрокуратуру попросили проверить народную артистку России, которая после начала спецоперации уехала в Израиль, на предмет финансирования ВСУ. Последний раз она появлялась в России, когда приехала на прощание с модельером Валентином Юдашкиным.

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