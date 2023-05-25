Участника СВО отказались селить в гостиницу в Самаре, отправив ночевать на улицу

В Самаре военнослужащего из зоны СВО отказались заселить по военному билету в гостиницу Hampton by Hilton, отправив ночевать на улицу в половину двенадцатого ночи. Об этом сообщает журналистка и член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахметова со ссылкой на слова очевидца.
«При мне не заселили в 23:30 участника СВО, у него не было паспорта (их военкомат забирает), по военнику его отправили ночевать на улицу. Гостиница около вокзала и администратор говорит, тут такие [участники СВО] часто бывают, мы их не селим», – заявила неравнодушная женщина, связавшаяся с Ахметовой.
По словам журналистки, с ней уже связались представители самарской гостиницы – они подтверждают, что не заселили военнослужащего поздним вечером по военному билету и отправили его на улицу «в строгом соответствии с законами Российской Федерации».
«Мы бы рады, но…», – передает слова генерального управляющего гостиницы Ахметова в Telegram-канале.
Журналистка намерена выяснить, действительно ли есть «дыра в законе» или дело в нежелании конкретного заведения селить военного. В любом случае, ей «хочется прийти к такому результату», чтобы ни одна гостиница не смогла отказывать военному в заселении на основании того, что паспорта у него нет, а есть только военный билет.
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