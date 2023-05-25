Участника СВО отказались селить в гостиницу в Самаре, отправив ночевать на улицу

Журналистка намерена выяснить, действительно ли есть «дыра в законе» или дело в нежелании конкретного заведения селить военного. В любом случае, ей «хочется прийти к такому результату», чтобы ни одна гостиница не смогла отказывать военному в заселении на основании того, что паспорта у него нет, а есть только военный билет.