Читатели Spiegel увидели издевку над Западом в ядерном решении Путина и Лукашенко

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Евразийского экономического форума сказал, что у Москвы и Минска даже ядерное оружие одно на двоих. В ответ на это российский лидер Владимир Путин перекинулся с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко парой фраз, а затем обменялся рукопожатием.