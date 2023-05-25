Читатели Spiegel увидели издевку над Западом в ядерном решении Путина и Лукашенко

Немцы пришли в ярость из-за единого ядерного оружия у Союзного государства. Читатели Spiegel увидели в действиях РФ и Белоруссии издевку над западным миром.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках Евразийского экономического форума сказал, что у Москвы и Минска даже ядерное оружие одно на двоих. В ответ на это российский лидер Владимир Путин перекинулся с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко парой фраз, а затем обменялся рукопожатием.
Сегодня, 25 мая, стало известно, что две страны подписали соглашение, в котором указано, каким образом ядерное вооружение РФ будет размещаться на территории соседнего государства. Эта ситуация порядком расстроила читателей зарубежного издания.
«Впечатление, что эти два парня просто насмехаются над нами, наблюдая, как мы снова и снова стреляем себе в ногу», — написал комментатор.
«Европа становится все безопаснее и безопаснее. Спасибо вам, американцы», — добавил другой.
Ранее Александр Лукашенко рассказал о создании Евразийского экономического союза. По его словам, объединение было сформировано буквально на кухне у Путина.