Европейский союз пытается принудить Молдавию к противостоянию с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат в беседе с РИА Новости прокомментировал инициативу Брюсселя, предполагающую помощь Кишиневу в усилении способности республики противодействовать гибридным угрозам.
«В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией», — объяснил Галузин, отметив, что объединение даже не скрывает этого.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для контактов со странами, готовыми к миру, в котором нет места идеям исключительности.