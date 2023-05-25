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МИД России обвинил ЕС в попытках настроить Молдавию на конфронтацию с РФ

Политика
МИД России обвинил ЕС в попытках настроить Молдавию на конфронтацию с РФ

Европейский союз пытается принудить Молдавию к противостоянию с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат в беседе с РИА Новости прокомментировал инициативу Брюсселя, предполагающую помощь Кишиневу в усилении способности республики противодействовать гибридным угрозам.

«В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией», — объяснил Галузин, отметив, что объединение даже не скрывает этого.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для контактов со странами, готовыми к миру, в котором нет места идеям исключительности.

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