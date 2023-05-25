Глава МИД Чехии рассказал об отношении Саудовской Аравии к украинскому кризису

В ходе своего визита в Эр-Рияд Липавский провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию на Украине. По словам Липавского, Саудовская Аравия намерена сохранять нейтральную позицию по проблеме украинского кризиса, надеясь на его мирное урегулирование, сообщает EADaily.