Глава МИД Чехии рассказал об отношении Саудовской Аравии к украинскому кризису

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский совершил визит в Саудовскую Аравию.
В ходе своего визита в Эр-Рияд Липавский провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны обсудили ситуацию на Украине. По словам Липавского, Саудовская Аравия намерена сохранять нейтральную позицию по проблеме украинского кризиса, надеясь на его мирное урегулирование, сообщает EADaily.
Среди других тем министры затронули аспекты двусторонних отношений, обсудили социальные реформы, проводимых в королевстве, включая права женщин, уделили внимание региональной и глобальной безопасности.