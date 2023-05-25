Начнется тотальный пересмотр: у Киева есть только один шанс провести контрнаступление

Соединенные Штаты дали Украине только один шанс на контрнаступление. Такой вывод сделал доктор экономический наук Владимир Васильев в интервью изданию Украина.ру.
По его словам, ситуация с госдолгом и проектом бюджета на 2024 год серьезно изменила отношение Вашингтона к украинскому конфликту. Аналитик уверен, что США будут сокращать объемы помощи Киеву.
«Новый финансовый год начнется с 1 января 2024 года. Не исключено, что республиканцы смогут навязать демократам перепрограммирование военных расходов с Украины на Китай», — уточнил он.
Васильев также отметил, что «слоны» в своей риторике отдают предпочтение Азиатско-Тихоокеанскому региону и не питают иллюзий по отношению к европейским инициативам, которые приходится оплачивать Вашингтону. Коррекцию внешнеполитического курса можно ожидать уже в четвертом квартале 2023 года, уточнил экономист.
«Вопрос будет решен не только в зависимости от финансового положения внутри США, но и от того, как будет развиваться ситуация на фронтах. В особенности от планируемого украинского контрнаступления. Не исключено, что поэтому его откладывают и переносят», — добавил эксперт.
В случае, если наступление украинской армии провалится, то западные страны это воспримут как поражение Киева, уверен аналитик. Это станет основанием для сворачивания военной помощи Украины, которая будет восприниматься как «черная дыра», поглощающая ресурсы, не давая конкретный результат.
«Ресурсов для второго наступления нет. Украина получила право только на один выстрел, если они его не используют, то начнется тотальный пересмотр западной военной, политической и гуманитарной поддержки Западом Украины», — резюмировал Васильев.
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