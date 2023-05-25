Начнется тотальный пересмотр: у Киева есть только один шанс провести контрнаступление

Васильев также отметил, что «слоны» в своей риторике отдают предпочтение Азиатско-Тихоокеанскому региону и не питают иллюзий по отношению к европейским инициативам, которые приходится оплачивать Вашингтону. Коррекцию внешнеполитического курса можно ожидать уже в четвертом квартале 2023 года, уточнил экономист.