Глава ФЗНЦ Шугалей призвал никогда не вспоминать о сбежавших из России артистах

Звезды российского шоу-бизнеса с начала спецоперации на Украине принялись выезжать за рубеж. Об их бегстве из страны высказался глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.
Как отметил правозащитник в беседе с изданием «Народные Новости», о таких знаменитостях следует как можно скорее забыть. В России, по словам Шугалея, и без того хватает звезд.
«Поэтому тем, кто уехал — скатертью дорожка. Главное, чтобы они потом не возвращались. Уехали — и слава богу, пускай живут там», — заявил он.
Шугалей также подчеркнул, что если сбежавшим из России артистам чужды ценности родной страны — то ничего хорошего их в этой жизни не ждет.