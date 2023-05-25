Пользователи Сети восхитились Лавровым после меткой поговорки про сук

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике ловко ввернул поговорку в адрес Запада, чем покорил пользователей Сети.
На YouTube-канале Russian News опубликовано выступление главы МИД. Лавров осудил Запад за попытки сдерживать Россию и Китай, о чем твердили лидеры G7 на саммите в Хиросиме.
Он подчеркнул, что США и их союзники также отрицают переход мира к многополярности и процесс дедолларизации. Так, по словам министра, они рубят сук, на котором сидят. Пользователи Сети восхитились выступлением Лаврова, передает «ПолитРоссия».
«Какая замечательная фраза… "Они рубят сук, на котором сидят"… Как это верно», — написал один из зрителей Russian News.
«Ух ты! Фантастическая речь, наполненная "бомбами правды" и в то же время уважительными заявлениями лучшего дипломата на Земле! Браво, Сергей Лавров. Уважение!» — добавил другой.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для контактов со странами, готовыми к миру, в котором нет места идеям исключительности.