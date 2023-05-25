Чиновники на Урале возмутили местных иномарками с «блатными» номерами вместо «Лады»

В распоряжении у свердловского управления автодорог также «японка» – Toyota Land Cruiser «с романтичным номером 888». А губернатор Евгений Куйвашев стал любителем японских авто не так давно: раньше он предпочитал немецкий Mercedes с номером 001, а теперь пересел на Lexus.