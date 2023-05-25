Чиновники на Урале возмутили местных иномарками с «блатными» номерами вместо «Лады»

Жители Екатеринбурга негодуют из-за непатриотичных предпочтений чиновников в автопроме – они призывают власть имущих пересесть на автомобили отечественного производства, а не «поддерживать экономику Японии и прочих стран, объявивших санкции против России».
Так, одной из самых популярных служебных машин у уральских чиновников стала японская марка Toyota Camry с номерами «200», «300» и буквами «ААА».
«Бытует мнение, что таких водителей не останавливают гаишники, а в потоке им уступают дорогу», – отмечает издание E1.ru.
На такой Camry ездит председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин, чиновники мэрии Нижнего Тагила и сотрудники администрации Екатеринбурга, утверждают журналисты.
В распоряжении у свердловского управления автодорог также «японка» – Toyota Land Cruiser «с романтичным номером 888». А губернатор Евгений Куйвашев стал любителем японских авто не так давно: раньше он предпочитал немецкий Mercedes с номером 001, а теперь пересел на Lexus.
Впрочем, самый «блатной» номер «777» принадлежит отнюдь не госслужащим, а висит на «Лексусе», зарегистрированном как собственность «Сбера», пишет E1.ru.
«Как же власть имущие и бизнес любят поддерживать экономику Япония и прочих стран, объявивших санкции против России. А вот отечественное автомобилестроение они совсем не любят. Где же Лада, ГАЗ, УАЗ, да тот же новый Москвич? Вы только представьте, сколько денег могло бы пойти на развитие отечественного автопрома! А ведь это рабочие места, огромные вливания в отечественный ВВП, развитие отрасли», – гласит комментарий пользователя «Айк» под статьей E1.ru, который лайкнули 43 человека.
Другой читатель полагает, что дело в «барском менталитете» – чтобы «все видели – я еду!» А пользователь Андрей Иванов задается вопросом, «за какие такие заслуги чиновники на служебных автомобилях домой и из дома катаются», призывая выставить госслужащим «счет за расходы и зарплаты водителям».
Кое-кто уличил первых лиц региона в нарушении правил дорожного движения.
«Все равно, какие номера у губернатора и мэра. Вопрос в другом: почему у них служебные автомобили затонированы? Или на них ПДД не распространяется?» – возмущается екатеринбуржец.
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