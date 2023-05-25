ЕК одобрила поправки к соглашениям по венгерской АЭС «Пакш-2»

По его словам, это позволит продолжить строительство двух новых ядерных реакторов с участием Росатома и ввести энергоблоки в эксплуатацию в ближайшие 10 лет. При этом в процессе сооружения будут применяться наиболее высокие стандарты ядерной безопасности, указал он.