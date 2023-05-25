ЕК одобрила поправки к соглашениям по венгерской АЭС «Пакш-2»

Европейская комиссия одобрила коррективы, внесенные Венгрией и Россией в документы по проекту атомной электростанции «Пакш-2». Заявление об этом сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, это позволит продолжить строительство двух новых ядерных реакторов с участием Росатома и ввести энергоблоки в эксплуатацию в ближайшие 10 лет. При этом в процессе сооружения будут применяться наиболее высокие стандарты ядерной безопасности, указал он.
Появление двух новых энергоблоков АЭС в Пакше играет большую роль для Венгрии, так как «является долгосрочной гарантией ее энергетической безопасности», обратил внимание глава венгерского МИД.