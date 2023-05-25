Недавние изменения в России грозят серьезными неприятностями президенту Украины Владимиру Зеленскому. К такому выводу пришли журналисты китайского издания Baijiahao.
Согласно данным аналитиков, Москва начала готовить новый боевой экипаж для авианосца «Адмирал Кузнецов». Они уточнили, что предыдущий состав был расформирован в 2017 году, когда корабль ушел на капитальный ремонт и модернизацию.
Авианосец вернется на службу уже в 2024 году, добавили эксперты. Формирование летных экипажей – очередное подтверждение намерений Москвы ускорить процесс комплектации судна.
«Это показывает, что Россия по-прежнему сильна с точки зрения экономических резервов, и ее военная мощь будет еще больше усилена», — говорится в статье.
Кроме того, российское правительство начало зеркально отвечать на действия Польши, главного сторонника Украины в Европе. Так, Москва пригрозила Варшаве полным разрывом дипломатических отношений. Более того, Кремль рассматривает возможность запрета проезда грузовым автомобилям из Польши по российской территории.
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его мнению, положение ВСУ крайне тяжелое. С его слов, это только вопрос времени, когда Харьков и Одесса вернутся под контроль России.
«Эта новость, несомненно, тяжелый удар для Украины, потому что эти города являются важными центрами. Если анализ Макгрегора станет реальностью, Украина столкнется с более серьезной ситуацией и большими вызовами», — пояснили эксперты.
Аналитики уверены, что руководство Украины должно срочно сфокусироваться на дипломатическом урегулировании конфликта, а не пытаться сыграть на эскалации. Россия обладает достаточным количеством военной и дипломатической мощи, чтобы отстаивать собственные интересы при долгосрочном противостоянии.
Ранее профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит потеря политических очков из-за долгого отсутствия на публике главкома ВСУ Валерия Залужного.