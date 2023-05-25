Зеленский в беде: в Baijiahao назвали три плохих новости для Украины

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор уже прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его мнению, положение ВСУ крайне тяжелое. С его слов, это только вопрос времени, когда Харьков и Одесса вернутся под контроль России.