В Норвегии призвали рыбаков и туристов держаться подальше от русского кита-шпиона

Сейчас Хвалдимир обосновался во внутренней части Осло-фьорда и пользуется большой популярностью у рыбаков и туристов — он любит играться, следовать за лодками и совсем не боится людей. Однако в управлении полагают, что подобные контакты могут быть для белухи опасными — ранее кит уже получал небольшие травмы из-за случайного столкновения с лодочными винтами.