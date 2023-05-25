В Норвегии призвали рыбаков и туристов держаться подальше от русского кита-шпиона

Власти Норвегии попросили местных жителей держаться подальше от русского кита-шпиона, чтобы случайно не навредить ему. Речь идет о белухе по прозвищу Хвалдимир, которая получила международную известность в 2019 году после того, как ее впервые заметили у берегов Скандинавии, передает телеканал CNN.
С тех пор, как сообщили в Норвежском управлении рыболовства, знаменитый кит, названный в честь президента РФ Владимира Путина, «путешествует вдоль побережья» страны, порой останавливаясь на самых рыбных местах, в частности вблизи ферм, где он питается излишками корма.
Сейчас Хвалдимир обосновался во внутренней части Осло-фьорда и пользуется большой популярностью у рыбаков и туристов — он любит играться, следовать за лодками и совсем не боится людей. Однако в управлении полагают, что подобные контакты могут быть для белухи опасными — ранее кит уже получал небольшие травмы из-за случайного столкновения с лодочными винтами.
«Мы особенно призываем людей на лодках держаться на приличном расстоянии, чтобы кит не пострадал или, в худшем случае, не погиб в результате движения лодки», — обратился к норвежцам глава управления Фрэнк Бакке-Йенсен, пообещав отслеживать движение белухи в надежде, что млекопитающее развернется в обратном направлении.
В 2019 году эксперты в беседе с CNN предположили, что непрошенный морской гость прибыл из Мурманска и мог быть обучен российскими военными. Тогда на млекопитающем обнаружили специально изготовленные крепления для камер GoPro, а на самом снаряжении виднелись штампы Санкт-Петербурга.
«Известно, что военно-морской флот и раньше обучал белух проведению военных операций, таких как охрана военно-морских баз, помощь дайверам, поиск потерянного оборудования», — заявил морской биолог Норвежского управления рыболовства Йорген Ри Вийг.
В апреле прошлого года газета The Washington Post сообщила, что Россия якобы разместила дрессированных дельфинов у входа в ключевой порт Черного моря для защиты Севастополя. В статье журналисты сослались на спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar Technologies.