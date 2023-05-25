«Мне рот попробуйте закрыть»: Пригожин об увольнении журналиста Долгова после выхода его интервью

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин жестко отреагировал на увольнение Константина Долгова с проекта «Телега Online».
Причиной увольнения стало решение журналиста взять интервью у Пригожина. В ходе беседы они обсуждали ситуацию вокруг спецоперации на Украине и политическую обстановку в России.
«Я только что, честно говоря, узнал об этом, потому что Долгов мне не жаловался, безусловно, я ему окажу помощь. Но, что касается его увольнения из-за моего интервью, мне рот попробуйте закрыть. И будем внимательно смотреть, как вы это сделаете», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
По его словам, подобные меры — это не услуга власти, а вред, так как в условиях конфликта соревноваться неприемлемо. Более того, как подчеркнул Пригожин, «надо страну спасать и защищать». Инициаторов увольнения журналиста он назвал дегенератами, которые будут гореть в аду.
«А Долгов — молодец, все вопросы задал правильные. Абсолютно правильные», — продолжил он.
Бизнесмен также заметил, что в ходе их беседы власть никак не дискредитировалась, однако были дискредитированы бюрократы, заполучившие эту власть. В таких условиях страна рискует лишиться честных людей, заключил Пригожин.