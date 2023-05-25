«Мне рот попробуйте закрыть»: Пригожин об увольнении журналиста Долгова после выхода его интервью

По его словам, подобные меры — это не услуга власти, а вред, так как в условиях конфликта соревноваться неприемлемо. Более того, как подчеркнул Пригожин, «надо страну спасать и защищать». Инициаторов увольнения журналиста он назвал дегенератами, которые будут гореть в аду.