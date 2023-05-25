Экономист Хазин: Путин за один день уничтожил планы США по изоляции России

Аналитик также отметил, что на фоне попыток оказать давление на Россию США столкнулись с серьезными трудностями. Страна одновременно пытается вести конфронтацию с Китаем. По его словам, Вашингтон не обладает ресурсами для борьбы и с Москвой, и Пекином.