Президенту РФ Владимиру Путину удалось буквально за один день растоптать коварные планы Соединенных Штатов по изоляции России. К такому выводу пришел экономист Михаил Хазин.
Эксперт напомнил, что неспособность Вашингтона отделить Москву от международного сообщество проявилось в преддверии 9 Мая. Он утверждает, что Белый дом хотел оставить Путина в одиночестве.
Однако на парад Победы в этот день съехались многие лидеры бывших республик Советского Союза. Колоссальные усилия США по изоляции России были обречены на крах, отметил Хазин.
«Это означает, что у Путина есть какие-то ресурсы, политические. Мы не знаем, какие. Я не политолог, я не буду влезать в это», — объяснил Хазин.
Аналитик также отметил, что на фоне попыток оказать давление на Россию США столкнулись с серьезными трудностями. Страна одновременно пытается вести конфронтацию с Китаем. По его словам, Вашингтон не обладает ресурсами для борьбы и с Москвой, и Пекином.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта для контактов со странами, готовыми к миру, в котором нет места идеям исключительности.