Причины, по которым на Украине процветают настроения русофобии, раскрыл известный эрудит, публицист и политик Анатолий Вассерман.
По его словам, еще в 1994 году он выдвигал лозунг за воссоединение Украины и России. Вассерман считал, что местные жители сами захотят воссоединения двух стран.
Однако пропаганда, транслируемая киевским режимом, изначально обернулась террором против большинства русскоговорящих жителей Украины, а затем против сопредельных русских земель, добавил Вассерман.
«Поэтому надо этот порочный круг рвать. Надо признать лозунг "Украина — не Россия" мошенничеством», — сообщил политик в интервью Федеральному агентству новостей.
Вассерман отметил, что на Украине наблюдается серьезный раскол общества. Он подчеркнул, что долгое время являлся гражданином этой страны, но после переворота 2014 года попросил гражданство России, которое ему дали в 2016 году.