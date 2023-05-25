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«Пусть приходят»: Лукашенко отреагировал на угрозы Польши о подготовке восстания в Белоруссии

Политика
«Пусть приходят»: Лукашенко отреагировал на угрозы Польши о подготовке восстания в Белоруссии

Бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак призвал поддержать готовящийся вооруженный переворот в Минске. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на угрозы польского генерала.

Политик отметил, что власти осведомлены о подготовке некого мятежа на белорусской территории. По его словам, в Минске поименно знают зачинщиков возможного восстания и их местонахождение.

«Пусть приходят, мы готовы» — заявил Лукашенко.

Ранее лидер допускал, что Запад может вторгнуться на белорусскую территорию. Он добавил, что в Минске готовы «отрезвить горячие головы».

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