Песков назвал угрозы Киева в адрес Путина «террористическими»

Угрозы в адрес президента России Владимира Путина со стороны украинских властей являются террористическими. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, на Украине отметили, что глава российского государства является «целью номер один». Сегодня за безопасность президента отвечают соответствующие службы, заверил Песков.
«Поверьте, наши службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают», — сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Ранее Дмитрий Песков выразил уверенность, что за атакой БПЛА На Кремль стоит киевский режим. По его словам, Москве не важно, какое именно подразделение совершило нападение.