Iltalehti: точечное решение России застало Хельсинки врасплох

Заморозка банковских счетов дипломатических миссий Финляндии в России стало неожиданным шагом со стороны Москвы. К такому выводу пришел директор Александровского института при Хельсинском университете Маркку Кангаспуро, передает издание Iltalehti.
«Мы оказались в круговороте санкций, за которые обе стороны заплатили сполна», — заявил он.
Эксперт отметил, что сейчас от прежнего уровня отношений между Россией и Финляндией уже ничего не осталось. Более того, вступление Хельсинки в Североатлантический альянс заставило Москву провести серьезную переоценку в отношении соседа.
Напомним, что в апреле этого года финский банк Nordea заморозил счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки. В ответ российские власти заблокировали счета представительств Финляндии в России.
«Неоднократно призывали финскую сторону к отмене введенных рестрикций, предупреждали тоже неоднократно, что если положение дел не изменится, будем вынуждены принять ответные меры. Теперь такие меры приняты», — прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее стало известно, что Россия уведомила правительство Финляндии о прекращении своего участия в соглашении о проведении дополнительных военных инспекций.