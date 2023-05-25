Участники СВО могут получить право на льготное поступление в вузы

Володин подчеркнул, что льготы также должны предоставляться не только участникам СВО, но и ряду других категорий граждан. В частности он предложил включить в список детей врачей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в период пандемии COVID-19. По мнению спикера Госдумы, они должны иметь право на поступление в вузы без экзаменов, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.