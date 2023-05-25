Участники СВО могут получить право на льготное поступление в вузы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Правительство России рассмотреть вопрос о льготном поступлении в вузы для участников специальной военной операции на Украине. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
Володин подчеркнул, что льготы также должны предоставляться не только участникам СВО, но и ряду других категорий граждан. В частности он предложил включить в список детей врачей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в период пандемии COVID-19. По мнению спикера Госдумы, они должны иметь право на поступление в вузы без экзаменов, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Министерство высшего образования и науки России ранее рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов, имеющих статус участника специальной военной операции. Такие льготы также рекомендовано распространить на детей участников СВО.