МИД Китая счел конфликт на Украине болезненным уроком

Китайское внешнеполитическое ведомство сочло противоречия в европейской безопасности причиной конфликта между официальной Москвой и киевским режимом на Украине.
По данным МИД, кризисная ситуация стала болезненным уроком, которого можно было избежать.
«Суть украинского кризиса заключается в возникновении больших противоречий в управлении европейской безопасностью», — указали в министерстве.
Ранее спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Европейский союз должен устранить причины возникновения конфликта на Украине.