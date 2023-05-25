МИД России объявил персонами нон грата пятерых шведских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата пятерых шведских дипломатов. Информация об этом появилась на сайте внешнеполитического ведомства.
Власти Швеции заявили о выдворении пятерых сотрудников российского посольства в Стокгольме 25 апреля. МИД принял решение о зеркальных мерах, о чем объявил представителю страны в РФ Малене Мард
«Посол Швеции была информирована о том, что российской стороной в качестве ответной меры принято решение об объявлении persona non grata пятерых шведских дипломатов», — сказано в сообщении.
В МИД также сообщили, что с сентября 2023 года генконсульство РФ в Гетеборге прекращает работу. Кроме того, будет закрыто представительство Швеции в Петербурге.