«Спасибо большое президенту»: Пригожин сообщил о выдаче бойцам ЧВК «Вагнер» государственных наград

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился информацией о вручении «музыкантам» государственных наград по распоряжению президента России Владимира Путина.
По словам создателя «оркестра», часть бойцов уже получила высокие государственные награды. Они были переданы ЧВК «Вагнер» в течение суток после указа главы государства, даже несмотря на бюрократические проволочки, которые обычно присутствуют в таких процессах, отметил Пригожин.
«Я их только что вручил. Спасибо большое президенту за высокую оценку», — передает заявление основателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее ЧВК «Вагнер» приступила к выводу своих подразделений из Артемовска. Евгений Пригожин объяснил, что «музыканты» отходят в тыл для отдыха и переподготовки в ожидании новых задач.