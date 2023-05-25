«Спасибо большое президенту»: Пригожин сообщил о выдаче бойцам ЧВК «Вагнер» государственных наград

По словам создателя «оркестра», часть бойцов уже получила высокие государственные награды. Они были переданы ЧВК «Вагнер» в течение суток после указа главы государства, даже несмотря на бюрократические проволочки, которые обычно присутствуют в таких процессах, отметил Пригожин.