Мэр Берна в разговоре с Вованом и Лексусом призвал бороться с беглыми олигархами Украины

Мэр Берна Алек фон Гриффенрид заявил о необходимости ужесточить политику в отношении беглых украинских олигархов. Такое мнение политик высказал в рамках общения с российскими блогерами Вованом и Лексусом.
Пранкеры совершили телефонный звонок Гриффенриду от лица его варшавского коллеги Рафала Тшасковского. В рамках розыгрыша мэр Берна сознался, что на территории Швейцарии пребывает не так много беженцев с украинских земель. Однако большую часть из них составляют зажиточные граждане страны, где проходит российская спецоперация.
«Это одна из тем нашей национальной политики. Я выступаю за борьбу против олигархов, за более жесткую политику. Другие силы выступают за менее жесткий подход», — заявил он.
Также политик посетовал на то, что Швейцария зависит от голубого топлива из России больше, чем руководство страны себе представляло. Видео беседы Вована и Лексуса с Гриффенридом было обнародовано на официальной странице пранкеров во «Вконтакте».